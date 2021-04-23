На Украине отвод российских войск назвали заслугой Зеленского

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Украинские власти обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху выступить посредником на переговорах с Россией. Об этом в эфире израильского телеканала i24NEWS заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Нетаньяху имеет хорошие отношения и с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, и с [президентом России Владимиром] Путиным. Я рад заявить, что премьер-министр не сказал «нет», — сообщил украинский посол. По его...