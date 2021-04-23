На Украине отвод российских войск назвали заслугой Зеленского

Отвод части российских войск от западных границ является личной заслугой президента Украины Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
По его мнению, заслуга Зеленского заключается в «беспрецедентной работе» при взаимодействии с международными партнёрами, благодаря чему удалось достичь той поддержки, которую имеет сегодня Киев.
Пока есть силы, которые занимаются тем, что критикуют власть, мы работаем не ради пиара, а ради страны. Эта критика очень похожа на вражескую пропаганду, ведь она кардинально искажает реальность. Мы все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина, — заявил Ермак в эфире телеканала «1+1».
Он подчеркнул, что результаты работы офиса Зеленского красноречиво опровергает критику отдельных украинских политиков.
Ранее стало известно, что Минобороны России начало перебрасывать войска, задействованные в учениях в Крыму, в пункты постоянной дислокации. В министерстве объяснили, что соответствующий приказ 23 апреля отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу. В настоящее время военные маршируют в сторону вокзалов и аэродромов, а также садятся на десантные корабли.