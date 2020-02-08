Администрация Днепропетровской области закрыла образовательные и социальные учреждения в Апостоловском районе из-за информации о загрязнении Каховского водохранилища пестицидами. Об этом говорится в решении областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.
Приостанавливаем работы дошкольных учебных заведений, учреждений общего среднего образования, учреждений социальной сферы и учреждений культуры с 8 февраля по 12 февраля включительно, — приводит днепропетровский портал «Наш город» цитату из сообщения.
Областная комиссия по безопасности также призвала украинцев ограничить употребление питьевой воды для приготовления пищи и напитков. Дело в том, что её анализ показал недопустимое содержание диазинона и хлорпирифоса. С помощью этих веществ в сельском хозяйстве ведут борьбу с насекомыми и паразитами.
Как писал NEWS.ru, ранее жители Киева набросились на женщину, которая заговорила по-русски. В результате инцидента ей сломали нос и выбили зубы.