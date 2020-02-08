https://static.news.ru/photo/64c806ec-4b4e-11ea-b912-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvs.gov.ua

Жители украинской столицы набросились на женщину, которая заговорила по-русски. В результате инцидента ей сломали нос и выбили зубы.

Очевидцы случившегося обратились в полицию. Они рассказали, что на лавочке сидит женщина с окровавленным лицом. Её госпитализировали в ближайшую больницу Киева.

Позже потерпевшая заявила, что её избили несколько мужчин из-за того, что она разговаривала не на украинском языке, сообщает издание «Информатор».

Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля. 15 мая его подписал бывший президент страны Пётр Порошенко. Согласно документу, на единственном госязыке должны разговаривать все чиновники и руководители госорганов, врачи, адвокаты, руководители вузов и судьи.

Как писал NEWS.ru, депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович назвал конституционным преступлением лишение народных избранников права говорить от имени избирателей на русском языке.