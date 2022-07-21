На Украине хотят запретить все российские СМИ Глава Минкультуры Украины Ткаченко решил запретить все российские СМИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Украине реформируют закон о СМИ, не менявшийся с 1990-х годов. Одной из поправок в него станет «заслон российской пропаганде», сообщил в своем Telegram-канале Александр Ткаченко, подразумевая блокировку всех российских телеканалов и медиа с «фейками и дезинформацией».

Медийный ландшафт существенно изменился: появился мощный интернет, много социальных сетей, стриминговых сервисов. Все это требует упорядочения, что поможет удвоить наши усилия в борьбе с российскими фейками и дезинформацией. <...> Этот закон поставит заслон российской пропаганде на территории Украины, — написал Ткаченко.

Запрет, по словам политика, коснется «всех телеканалов и других медиаресурсов с происхождением» из России. Ткаченко отметил, что процесс будет «сорегулироваться» медийщиками, Нацсоветом и Министерством культуры и информационной политики страны.

Ранее Ткаченко предложил переместить в музей памятники полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине II. В интервью BBC он подчеркнул, что Киев начал процесс полной дерусификации культуры Украины.