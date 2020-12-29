На Украине экс-депутат пытался заказать убийство политических оппонентов

Украинские силовики задержали бывшего депутата одного из поселковых советов Киевской области, который хотел заказать убийство своих политических оппонентов.
По данным Национальной полиции Украины, 34-летний мужчина
Подставному убийце заказчик преступления передал фото оппонентов и задаток в $300. Мужчину задержали на месте. В отношении него возбудили уголовное дело по факту организации покушения на заказное убийство. Теперь бывшему депутату грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее, как писал NEWS.ru, из Польши в Россию был экстрадирован участник криминальных разборок 90-х годов Вячеслав Исминдиров, которого обвиняют в убийстве красноярского бандита Анатолия Артюшкова (Артюшок).
По версии следствия, в 1997 году Артюшков боролся за сферы влияния в криминальном мире с Вилором Стругановым (Паша Цветомузыка), а также с другими преступными авторитетами Красноярска. Струганов принял решение убить Артюшкова и нанял для этого Исминдирова и Александра Живицу.