На Украине экс-депутат пытался заказать убийство политических оппонентов

https://static.news.ru/photo/7343778c-49cd-11eb-b614-fa163e074e61_660.jpg Фото: npu.gov.u

Украинские силовики задержали бывшего депутата одного из поселковых советов Киевской области, который хотел заказать убийство своих политических оппонентов.

По данным Национальной полиции Украины, 34-летний мужчина пытался организовать ликвидацию двух оппонентов. В Интернете он искал киллера, которому был готов заплатить шесть тысяч долларов. Сотрудники правоохранительных органов смогли вычислить бывшего депутата и организовали встречу с потенциальным «исполнителем».

Подставному убийце заказчик преступления передал фото оппонентов и задаток в $300. Мужчину задержали на месте. В отношении него возбудили уголовное дело по факту организации покушения на заказное убийство. Теперь бывшему депутату грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее, как писал NEWS.ru, из Польши в Россию был экстрадирован участник криминальных разборок 90-х годов Вячеслав Исминдиров, которого обвиняют в убийстве красноярского бандита Анатолия Артюшкова (Артюшок).

По версии следствия, в 1997 году Артюшков боролся за сферы влияния в криминальном мире с Вилором Стругановым (Паша Цветомузыка), а также с другими преступными авторитетами Красноярска. Струганов принял решение убить Артюшкова и нанял для этого Исминдирова и Александра Живицу.