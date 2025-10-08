На румынском НПЗ выявили утечку аммиака

На нефтеперерабатывающем заводе Rompetrol в румынском городе Нэводарь произошла авария с утечкой аммиака, сообщила в Facebook (деятельность в РФ запрещена) Национальная инспекция по охране окружающей среды Румынии. Экологические инспекторы выявили нарушение во время проверки и распорядились временно остановить работу холодильной установки.

Из-за резкого запаха у НПЗ инспекторы с 9 сентября по 6 октября проводили проверку оборудования. В результате выявлена утечка аммиака, которая, по предварительным данным, произошла в июле. Также обнаружены «другие неконтролируемые выбросы опасных веществ и газа в атмосферу и почву».

Инспекция уточнила, что специалисты распорядились остановить холодильную установку на 72 часа, чтобы устранить источник утечки. Руководство предприятия будет оштрафовано за загрязнение окружающей среды — сумма штрафа может составить до 500 тыс. румынских леев (более 9,3 млн рублей).

