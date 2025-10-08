Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 10:50

На румынском НПЗ выявили утечку аммиака

В Румынии произошла утечка аммиака на нефтеперерабатывающем заводе Rompetrol

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

На нефтеперерабатывающем заводе Rompetrol в румынском городе Нэводарь произошла авария с утечкой аммиака, сообщила в Facebook (деятельность в РФ запрещена) Национальная инспекция по охране окружающей среды Румынии. Экологические инспекторы выявили нарушение во время проверки и распорядились временно остановить работу холодильной установки.

Из-за резкого запаха у НПЗ инспекторы с 9 сентября по 6 октября проводили проверку оборудования. В результате выявлена утечка аммиака, которая, по предварительным данным, произошла в июле. Также обнаружены «другие неконтролируемые выбросы опасных веществ и газа в атмосферу и почву».

Инспекция уточнила, что специалисты распорядились остановить холодильную установку на 72 часа, чтобы устранить источник утечки. Руководство предприятия будет оштрафовано за загрязнение окружающей среды — сумма штрафа может составить до 500 тыс. румынских леев (более 9,3 млн рублей).

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что два человека пострадали при пожаре на Туапсинском НПЗ после падения обломков БПЛА ВСУ. Там отметили, что раненых госпитализировали, пожар оперативно потушили. В оперштабе добавили, что обломки беспилотников упали на территорию частного дома в селе Дедеркой. Там также вспыхнул пожар, его быстро ликвидировали. Пострадавших нет.

