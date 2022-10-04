На польско-украинской границе заметили массовое скопление самолетов НАТО Flightradar: высокая концентрация самолетов НАТО зафиксирована на границе Украины и Польши

Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На аэродроме в польском городе Жешув, расположенном недалеко от украинской границы, зафиксирован массовый поток самолетов НАТО, на это обратила внимание Lenta.ru, изучая данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar. В последние дни сентября в Польшу прилетело сразу несколько военно-грузовых самолетов НАТО.

29 сентября в Польшу из американского города Колумбус прибыл Boeing 747-412 грузовой авиакомпании Kalitta Air, которая выполняет перевозки по заказу Минобороны США. 30 сентября в районе аэродрома также появился транспортный самолет CASA C-295M испанских ВВС — он направился в сторону Кракова. В тот день с аэродрома во французский Марсель осуществил вылет зарегистрированный на Украине Ан-124 «Руслан» арабской грузовой авиакомпании Maximus Air Cargo.

27 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки вооружения Киеву не свидетельствуют о вовлеченности Альянса в конфликт на Украине. В ходе заседания фракции социал-демократов в Европарламенте он отметил, что военно-политический блок поддерживает украинское государство, но сил НАТО «нет ни на земле, ни в воздухе». Столтенберг считает, что Украина имеет право на самооборону согласно Уставу ООН.