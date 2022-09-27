В НАТО заявили о неучастии Альянса в конфликте на Украине

Фото: Jonathan Thomas/U.S. Army

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставка вооружения Киеву не свидетельствует о вовлеченности Альянса в конфликте на Украине. В ходе заседания фракции социал-демократов в Европарламенте он отметил, что военно-политический блок поддерживает украинское государство, но сил НАТО «нет ни на земле, ни в воздухе», сообщает РИА Новости. Столтенберг считает, что Украина имеет право на самооборону согласно Уставу ООН.

НАТО и союзники по альянсу не являются частью конфликта. Мы поддерживаем Украину, но сил НАТО нет на земле, в воздушном пространстве нет самолетов НАТО... Поддерживать Украину не означает быть частью конфликта. Украина имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, как и любое другое государство. Мы помогаем Украине реализовывать это право, — заявил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО обсудил пополнение истощенных поставками Украине запасов оружия. Как говорится в распространенном пресс-службой блока заявлении, глава Альянса призвал пополнять запасы как можно быстрее.

Президент США Джо Байден ранее распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи в размере $600 млн. Он содержит 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, одну тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов, четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжелых вооружений, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), стрелковое оружие, снаряжение для разминирования, приборы ночного видения, утепленное обмундирование.