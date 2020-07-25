На Корсике обучили собак распознавать заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5688f9f0-ce53-11ea-907a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Представители пожарных служб и жандармерии в корсиканском порту Порто-Веккьо проводят операции, в которых задействованы две бельгийские овчарки — Феникс и Эйч Кей. Собаки выявляют инфицированных коронавирусом людей. В этот порт на паромах ежегодно прибывают миллионы туристов, и благодаря собакам местные власти рассчитывают предотвратить возможную передачу коронавируса от них местным жителям. В ближайшее время подобные кампании планируется проводить также в портах Аяччо и Бастия.

Собак обучили распознавать коронавирус по запаху пота, — цитирует ТАСС ответственного за проведение кампании Брюно Мастраччи.

Он пояснил, что собаки не обнюхивают людей, они работают с компрессом, который предлагается прикладывать туристам в подмышечную впадину. В другую подмышку помещается небольшая трубка, которая затем передаётся в Университет Корсики для подтверждения результатов. Собак в течение трёх месяцев тренировали для определения инфицированных коронавирусом.

Собаки могут выявлять многие заболевания, иногда даже до того, как они подтверждаются научными анализами, — уверен Мастраччи.

С начала пандемии на территории Франции, включая Корсику и заморские территории, выявлено более 180 тыс. заболевших COVID-19, свыше 30 тыс. человек умерли от этой инфекции.

Как писал NEWS.ru, глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что правительство страны не исключает вероятности повторного закрытия границ из-за распространения коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что французские власти ежедневно следят за развитием эпидемиологической ситуации в каждой стране, а иногда и в каждом регионе. Отвечая на вопрос о том, существует ли компромисс между европейскими партнёрами, чтобы избежать новой изоляции населения, Веран заявил, что в настоящее время делается всё возможное, чтобы не возвращаться к той ситуации. Он подчеркнул, что ни одна страна не хочет, чтобы её экономика была парализована.