N-tv: ЕС согласовал санкции против Путина и Лаврова

Немецкий телеканал N-tv со ссылкой на источники в Евросоюзе сообщил, что страны ЕС согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По его данным, речь идёт о заморозке активов. Ограничительные меры поддержал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Как отметил телеканал N-tv, главы МИД ЕС примут формальное решение о санкциях 25 февраля. По данным агентства DPA со ссылкой на участников переговоров, подобную меру инициировали представители ФРГ, так как, по мнению немецкой стороны, президент РФ и глава российского МИД несут «личную ответственность за нарушающую международное право наступательную войну».

Линднер также отметил, что Германия считает «допустимым» отключение России от межбанковской системы SWIFT, если страны ЕС придут к единому мнению.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что страны Евросоюза могут обсудить введение санкций против Путина из-за российской военной спецоперации на Украине. Эта мера может быть принята, если будет достигнуто необходимое политическое согласие среди стран ЕС.

24 февраля Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.