«Мы в середине третьей волны»: Берлин предупредил немцев о жёстком локдауне

https://static.news.ru/photo/622ca3d8-9441-11eb-8c00-96000091f725_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Пасхальное обращение президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера было нацелено на предупреждение граждан о новом жёстком локдауне в стране из-за третьей волны пандемии коронавируса.

Следующие несколько недель снова потребуют серьёзных ограничений, вы знаете это не хуже меня​​​. И, наоборот, я хочу вас заверить: как пандемия требует от вас многого, так и вы можете требовать многого от политики, — сказал он.

Он признался, что у властей Германии нет «волшебного средства от пандемии», и отметил, что понимает ожидания немцев от руководства страны, пишет РИА Новости.

Штайнмайер считает ситуацию в стране из-за пандемии «историческим кризисом». Для некоторых граждан речь идёт не о потерянных доходах, а просто о выживании, добавил президент.

Я всё больше понимаю нетерпение, разочарование по поводу неудач последних нескольких месяцев, — сказал он, отметив тем не менее, что многое было сделано властями, но были ошибки.

Основными ошибками правительства политик считает сложности с тестированием населения, вакцинацией и цифровые решения.

Ранее NEWS.ru писал, что болгары не надеются на Эммануэля Макрона с Ангелу Меркель в вопросах вакцинации Европы и считают, что «у Путина лучшие вакцины!».