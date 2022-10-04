«Мы дойдем до границы с Польшей»: репортаж с базы батальона ДНР «Спарта» Корреспондент NEWS.ru побывал в расположении батальона «Спарта», поговорил с бойцами о вхождении ДНР в состав России и узнал их прогноз о ходе СВО

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Бойцы «Спарты» с портретом погибшего генерала Романа Кутузова (позывной Туман)

На базе батальона «Спарта» в Донецке бойцы восстанавливают силы по возвращении с передовой. Спартовцы показали корреспонденту NEWS.ru, в каких условиях отдыхают после сражений, а также рассказали об отношении к вхождению ДНР в состав России и дали свой прогноз по поводу дальнейшего хода специальной военной операции.

Вспомогательная база «Спарты» находится в самом Донецке и считается местом относительно тихим (в городе продолжаются обстрелы). Как рассказали NEWS.ru бойцы, на основной базе батальона, расположенной на передовой на одном из стратегически важных объектов, «жарче в разы, позиции ВСУ расположены буквально в нескольких сотнях метров».

Окна вспомогательной базы прикрыты от пуль мешками с песком, в помещении стоят печка-буржуйка и обогреватели. Спартовцы спят на железных двухъярусных кроватях, пьют чай из металлических кружек и угощают бутербродами с тушенкой. Телевизоров нет, зато есть полки с книгами. Бойцы приезжают сюда на сутки-двое, чтобы отдохнуть и затем с новыми силами вернуться на позиции.

Поездку в «Спарту» организовала художница Татьяна Пономаренко-Левераш, за которой в ДНР закрепилась слава «летописца Донбасса». По пути она рассказала, что дружит с бойцами с 2014 года. Была знакома с первым командиром батальона Арсением Павловым (Моторолой), со вторым командиром Владимиром Жогой и дружит с его отцом Артемом Жогой, который руководит «Спартой» сейчас. В батальон Татьяна приехала не с пустыми руками: она привезла портрет генерала Романа Кутузова (позывной Туман), погибшего в Добассе 5 июня. Художница ввела традицию: на готовом портрете героя каждый из бойцов батальона делает кистью несколько штрихов.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Бойцы «Спарты» с портретом погибшего генерала Романа Кутузова (позывной Туман)

Приехав на базу «Спарты», мы совсем немного разминулись с Артемом Жогой, который срочно выехал в аэропорт — ВСУ попытались прорвать позиции обороны Донецка, но им это не удалось.

Большинство бойцов являются уроженцами Донбасса. Они имеют местную прописку, которая позволила голосовать на референдуме. Спартовцы говорят, что проголосовали «сразу в первый же день». Выбор был предсказуем: единогласно за вхождение ДНР в состав Российской Федерации. Бойцы рассказали, что «ждут этого события уже более восьми лет, с момента начала боевых действий в Донбассе».

В 2014-м мы завидовали Крыму, который тогда стал частью России. И сейчас волнительно до слез. Мы все ждем мира, мира в составе России. Ждем, что Владимир Владимирович Путин соберет воедино все земли Российской империи, а это и Донбасс, и Херсон, и Запорожье, и Николаев с Одессой, и Киев тоже, — рассказали бойцы батальона «Спарта».

В целях безопасности им запрещено раскрывать свои имена. Хотя каждый из тех, кто только собирается на позиции или едва вернулся с передовой, хотел бы передать привет домашним — родителям, женам, детям. У некоторых бойцов уже подрастают внуки.

Никто из спартовцев не считает себя героем. Бойцы говорят, что «просто честно выполняют боевые задачи и твердо знают, за что воюют». А потом поправляют друг друга: «Мы бьемся не только за, но и против. Против нацистов и навязанной Киевом политики уничтожения мирного населения».

Жителям Донбасса нужны только созидание и мир. На самом деле киевляне хотят того же. Просто они сейчас запуганы режимом Зеленского. Боятся, что если скажут хоть слово против киевской власти, то их посадят в тюрьму или физически уничтожат. Но как только кольцо вокруг украинской столицы начнет сужаться, жители Киева осмелеют, восстанут и сами сбросят Зеленского и нацистов. А страны Запада тут же самоустранятся и перестанут помогать режиму Зеленского, они всегда отрекаются от проигравшей стороны, так было в мировой истории не раз и не два, — дал свой прогноз один из бойцов «Спарты».

Он признался, что до сих пор не понимает, «почему ВСУ еще не развернули орудия и не погнали сами свою власть». По словам бойцов, «вместе с Россией мы обязательно одержим победу в СВО». И даже представляют, как это будет: «Мы дойдем до границы с Польшей и скажем: „Ну как, достаточно? Или дальше продолжаем, а, Польша?“».

Беседа закончилась буквально на полуслове: в Донецке снова начался обстрел. Бойцы попросили нас покинуть базу, пообещав на прощание «воевать до победы».