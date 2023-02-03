МВФ предрек Британии экономические проблемы

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный валютный фонд (МВФ) дал неутешительный прогноз по экономике Великобритании на 2023 год, сообщает телеканала Channel 4. Ожидается, что показатели Лондона будут худшими среди ведущих западных стран, а также хуже, чем у России, которая находится под многочисленными санкциями.

У нас дела хуже, чем у России, которая находится под санкциями, — подчеркнула теневой канцлер Казначейства Великобритании Рейчел Ривз.

По словам автором, экономическая политика Лондона, «сейчас не совсем попадает в цель». Уровень жизни в стране падает в том числе из-за высоких счетов за электроэнергию и продукты. Кроме того, Великобритании не хватает кадров, а ипотечные кредиты и налоги только растут.

В итоге британская экономика упадет более чем на полпроцента. Страну ожидает рецессия и много других проблем.

Ранее газета Daily Mail писала, что Великобритания передала Украине все 30 имевшихся у нее самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 и неожиданно столкнулась с нехваткой гаубиц. Армия Соединенного Королевства теперь вынуждена срочно искать способ пополнить запасы тяжелых орудий. В противном случае армия королевства может оказаться в уязвимом положении.