Monde: Франция планирует подготовить солдат ВСУ в Польше до конца года

Фото: МО Украины

Французские власти до конца 2022 года планируют начать пятинедельный курс подготовки солдат ВСУ на территории Польши, пишет Le Monde со ссылкой на источник в Минобороны Франции. По данным издания, подготовительную миссию украинских военных согласовал Евросоюз. Генштаб французского военного ведомства попросил ускорить процесс подготовки бойцов ВСУ.

Министерство обороны решило поддержать миссию по подготовке украинских солдат, согласованную этим летом ЕС, и выработала основные принципы своего участия в ней. Французские военные будут базироваться в Польше, где проведут пятинедельные учения в специализированных военных лагерях, — говорится в публикации.

Как пишет издание, ранее участие французских военных ограничивалось инструктажем по использованию пушек Caesar. Минобороны страны отметило, что французы в общей сложности подготовили 150 украинских специалистов. Часть военных армии Франции работала в Киеве, другая — в военном лагере Canjuers в департаменте Вар.

Основные принципы организации учебной миссии ЕС (EUTM) были определены 30 августа в ходе заседания глав минобороны и руководителей МИД стран ЕС в Праге. В данный момент обсуждение программы и содержание подготовительной миссии продолжается. Представить ее публично могут в середине сентября. Отмечается, что ряд европейских стран, в частности Дания и Испания, уже выступили за запуск собственных программ подготовки солдат ВСУ, не дожидаясь общей методички от ЕС.

Ранее газета Politico писала, что Париж может тайно проводить специализированное обучение украинских военных. При этом французские власти отказались от массовых тренировок бойцов ВСУ.