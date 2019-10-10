https://static.news.ru/photo/ba7b5acc-eb5d-11e9-abbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nie Yunpeng/Global Look Press

Количество законов, принятых в последнее время на Украине, беспрецедентно. Это смелый подход к реформам, отметила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

При этом она отметила, что «ожидания общественности очень высоки».

Мы готовы и хотим поддержать новое правительство Украины в обеспечении того, чтобы эта волна законодательства действительно дала практические результаты, — цитирует Могерини « Интерфакс-Украина ».

Она также сообщила, что сейчас идёт работа с Украиной и Россией по заключению нового контракта по газовому транзиту, а согласованная контактной группой в Минске «формула Штайнмайера» может стать шагом к прогрессу в вопросе о реализации Минских соглашений.

Ранее, как писал News.ru, Могерини назвала пакет помощи Украине крупнейшим в истории Евросоюза. По её словам, ЕС инвестирует как в сферу безопасности, так и в инфраструктуру, человеческое развитие страны и создание рабочих мест.