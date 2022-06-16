МО РФ: ВСУ инсценировали удар по медучреждению в Одессе

Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Украина 11 июня инсценировала в Одессе удар по медучреждению. Его якобы нанесли российские военные, сообщается в ходе ежедневного вечернего брифинга министерства.

11 июня в Одессе специалистами 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ проведена постановочная съёмка результатов удара по медицинскому учреждению (улица Старопортофранковская, 46А), якобы нанесённого российскими вооружёнными силами, — сказал Мизинцев.

Эту инсценировку украинские власти планируют распространить в западных СМИ. Минобороны России уточняет, что СБУ и местная полиция оцепили место происшествия, чтобы люди не смогли снять происходящее на мобильные телефоны. В качестве актёров в постановке участвовали порядка десяти человек, включая детей, которые были одеты в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови.

Участники постановочной съемки имитировали бегство от здания медучреждения с криками: «Больницу бомбят, спасайтесь!» — сказал генерал-полковник.

Мизинцев отметил, что киевский режим продолжает провокации с целью обвинения ВС РФ в военных преступлениях в глазах мировой общественности. Представитель Минобороны ещё раз подчеркнул, что российская армия в отличие от украинских вооружённых формирований не наносит ударов по гражданской инфраструктуре.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине нужно освобождать все русские города, в том числе и Одессу. Пушилин также отметил, что решение о том, нужно ли проводить референдум в ДНР о присоединении к России, будет приниматься после окончания спецоперации.