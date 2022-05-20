МО РФ: командира нацистов вывезли с «Азовстали» на бронеавтомобиле

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Сдавшегося в плен так называемого командира нацистов «Азова» (против него в РФ возбуждены уголовные дела) вывезен с территории завода «Азовсталь» на бронеавтомобиле. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Командир» был вывезен с территории завода в условиях повышенной защиты для того, чтобы его не растерзали мирные жители.

Сегодня, 20 мая, сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. Так называемый командир нацистов «Азова» из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле, — заявил представитель министерства.

О том, что командир полка «Азов» Денис Прокопенко вышел с завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен российским военным, сообщила в Telegram-канале корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.

Ранее Минобороны России сообщило о полном освобождении территории завода «Азовсталь». В ведомстве отметили, что всего в ходе спецоперации сдались 2439 боевиков и украинских военных.