Украинского митрополита задержали за контрабанду церковного имущества

Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киево-Печерская лавра

Глава Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) был задержан при попытке вывоза церковного имущества с территории Украины, сообщает «Информационный поток». По информации издания, священнослужитель самостоятельно выписывал документы на провоз ценностей.

Сколько было вывезено в течение его поездок раньше, пока неизвестно, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Православная церковь Украины (ПЦУ) попросит патриарха Константинопольского Варфоломея отобрать престол у патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В заявлении, опубликованном на портале ПЦУ, сообщается, что синод поддержал проект о привлечении предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) к канонической (церковной) ответственности.

До этого власти Литвы запретили патриарху Кириллу въезд на территорию государства. Мера будет действовать до 23 июня 2027 года. Причиной санкций стало то, что патриарх Кирилл, по данным МВД, «сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины», «оправдывает и поддерживает агрессивные действия России, грубо нарушающие нормы и принципы международного права».