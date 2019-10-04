https://static.news.ru/photo/4b504366-e6ac-11e9-a059-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Oesterle/Global Look Press

Испанская журналистка Лайла Хименес пострадала от агрессивных действий толпы на митинге в честь второй годовщины референдума о независимости Каталонии.

Как сообщает The Metro , женщина вела прямой репортаж с места события, когда кто-то из митингующих запустил ей в голову банку энергетика. Затем вокруг женщины собралась толпа, которая начала оскорблять её. Кто-то из митингующих облил представительницу СМИ водой.

Часть участников акции проявили сочувствие к Хименес и попытались успокоить толпу. Один из мужчин предложил журналистке салфетки. Тем не менее, съёмочной группе пришлось продолжить репортаж с другого места, информирует « Комсомольская правда ».

Лайла Хименес позже назвала инцидент «унизительным». Журналистке удалось избежать серьёзных травм.

23 сентября стало известно о задержании испанской полицией девятерых сторонников независимости Каталонии, писал News.ru. Они собирались осуществить «насильственные действия» с помощью взрывных устройств.