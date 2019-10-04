Испанская журналистка Лайла Хименес пострадала от агрессивных действий толпы на митинге в честь второй годовщины референдума о независимости Каталонии.
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Часть участников акции проявили сочувствие к Хименес и попытались успокоить толпу. Один из мужчин предложил журналистке салфетки. Тем не менее, съёмочной группе пришлось продолжить репортаж с другого места, информирует «
Лайла Хименес позже назвала инцидент «унизительным». Журналистке удалось избежать серьёзных травм.
23 сентября стало известно о задержании испанской полицией девятерых сторонников независимости Каталонии, писал News.ru. Они собирались осуществить «насильственные действия» с помощью взрывных устройств.
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