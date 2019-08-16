https://static.news.ru/photo/b6cdf13a-c0da-11e9-8655-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvdlnr.ru

Начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что миссия ОБСЕ лишилась беспилотника в районе Донецка. Это могло произойти в связи с подавлением сигнала украинскими силовиками.

Нами периодически фиксируется работа станций помех из состава 20-го и 305-го батальонов радиоэлектронной борьбы вооружённых формирований Украины, используемых противником для глушения сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ, — рассказал он.

По его словам, на данный момент для этого украинская сторона использует комплексы РЭБ «Анклав», которые способны нарушить работу дронов на расстоянии до 40 км.

Безсонов не исключил, что именно это оборудование стало причиной потери миссией ОБСЕ своего беспилотника, так как в тот день наблюдатели хотели осмотреть подконтрольную Украине территорию, прилегающую к линии разграничения.

Он добавил, что в настоящее время подразделения Народной милиции помогают искать утерянный аппарат.

Ранее News.ru писал, что эксперты Международного комитета Красного Креста (МККК) ведут поиски и помогают в идентификации останков людей по обе стороны конфликта на востоке Украины. По словам главы Донецкого офиса организации Сирила Жорены, за всё время боевых действий на территории Донбасса пропали без вести около 1,5 тысячи человек.