Минюст Ирландии отменил визовый режим для украинцев
Антон Соловьев
Антон Соловьев
20:03, 25 февраля 2022
ДублинФото: Darby1996/pixabay
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Министерство юстиций и равенства Ирландии приняло решение отменить визовый режим с Украиной, об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что безвизовый режим будет введён немедленно. В министерстве также отметили, что состояние режима будет регулярно отслеживаться и изменяться в случае необходимости.
Министр юстиции Хелен Макэнти объявила об отмене визовых ограничений между Украиной и Ирландией. Это упростит и поддержит быстрый выезд как членов украинских семей граждан Ирландии, так и членов семей граждан Украины, проживающих в Ирландии. Это будет применяться в качестве чрезвычайной меры ко всем украинцам, направляющимся в Ирландию, — отмечается в сообщении.
Минобороны Турции ранее сообщило о готовности оказать гуманитарную помощь Украине. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также заявил, что Анкара может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы по просьбе Украины для прохода российских военных кораблей, однако у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.