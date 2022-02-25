Минюст Ирландии отменил визовый режим для украинцев

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Начало процедуры приостановления членства России в Совете Европы распространяется также на её работу в ПАСЕ, Комитете министров иностранных дел (КМСЕ) и ЕСПЧ, сообщил источник Regnum в Страсбурге. Ранее комитет министров СЕ принял решение исключить Россию из организации.

Комитет министров Совета Европы решил исключить Российскую Федерацию из числа членов организации, сообщает Министерство иностранных дел Италии. Эта мера также коснётся работы России в Комитете министров иностранных дел, Парламентской ассамблее...