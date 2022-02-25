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Минюст Ирландии отменил визовый режим для украинцев

20:03, 25 февраля 2022
Минюст Ирландии отменил визовый режим для украинцев Дублин Фото: Darby1996/pixabay
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Министерство юстиций и равенства Ирландии приняло решение отменить визовый режим с Украиной, об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что безвизовый режим будет введён немедленно. В министерстве также отметили, что состояние режима будет регулярно отслеживаться и изменяться в случае необходимости.

Министр юстиции Хелен Макэнти объявила об отмене визовых ограничений между Украиной и Ирландией. Это упростит и поддержит быстрый выезд как членов украинских семей граждан Ирландии, так и членов семей граждан Украины, проживающих в Ирландии. Это будет применяться в качестве чрезвычайной меры ко всем украинцам, направляющимся в Ирландию, — отмечается в сообщении.

Минобороны Турции ранее сообщило о готовности оказать гуманитарную помощь Украине. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также заявил, что Анкара может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы по просьбе Украины для прохода российских военных кораблей, однако у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.

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