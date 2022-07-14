Минобороны России: в ДНР уничтожен пункт дислокации ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

В ходе действий на Украине в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. В результате удара ликвидировано 43 члена ВСУ, около 170 ранено. Еще один пункт временной дислокации сил ВСУ уничтожен в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.

В районе населенного пункта Часов Яр ДНР высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками. В результате удара 43 боевика уничтожено, около 170 ранено, — сказано в сообщении.

9 июля ВКС России смогли уничтожить в районе населённого пункта Часов Яр ангар, в котором на Украине хранились 155-миллиметровые гаубицы М777 и находились до 30 украинских военнослужащих. Как заявил Конашенков, с этих позиций велись обстрелы Донецка.

13 июля Минобороны России сообщило, что на территории судостроительного завода в Николаеве уничтожены свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники группы «Каховка». Кроме того, сообщается о ликвидации диверсионно-разведывательной группы ВСУ, переброшенной из Киева в Харьковскую область.