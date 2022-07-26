ВС России уничтожили более 40 наемников «Иностранного легиона» в ДНР

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Авиационная ракета Х-31 на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции

В ходе спецоперации на Украине высокоточными ракетами уничтожен пункт временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Ликвидировано свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых — уроженцы Польши.

Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы России уничтожили в Константиновке пункт временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Донецкой Народной Республики. В результате удара было ликвидировано более 100 украинских военных и иностранных наемников.