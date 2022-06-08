Минобороны РФ показало работу вертолетов Ми-35 в спецоперации на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ опубликовало в своём Telegram-канале видео работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 в ходе спецоперации на Украине. На кадрах вертолет наводит неуправляемые ракеты на заданный квадрат, снижает высоту и залетает в овраг для защиты от ответного удара.

В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ, — уточняется в сообщении.

Ранее Минобороны опубликовало видео, на котором российская армия уничтожила самоходную aртиллерийскую установку (САУ) М109, переданную Украине Норвегией. На кадрах можно увидеть, как российские военные наводят прицел на самоходку и нaносят несколько ударов по прилегающей территории.