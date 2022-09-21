Минобороны показало ракетные удары Су-25 по подразделениям и технике ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт Су-25

Минобороны показало в своем Telegram-канале работу экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России по нанесению ракетных авиационных ударов по объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ, — сказано в сообщении.

Ранее российские военные нанесли удары по украинскому бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожив цеха, где производился ремонт военной техники ВСУ. ВС России также нанесли удары по месту дислокации 59-й мотопехотной бригады армии Украины в Терновке и Андреевке Херсонской области, в результате чего были ликвидированы около 100 вражеских солдат.

Помимо этого, Воздушно-космические силы России атаковали пункты расположения 35-й морской пехоты ВСУ и 114-й бригады теробороны Украины в Новогригоровке и Новой Одессе Николаевской области. В результате ракетных обстрелов были ликвидированы более 70 солдат ВСУ и свыше 15 единиц военной техники.