Минобороны отчиталось о перехвате украинских ракет Минобороны заявило о перехвате трех ракет «Точка-У» и 21 снаряда РСЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три украинские баллистические ракеты «Точка-У», а также 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и HIMARS в Херсонской области, сообщили в Минобороны. Отмечается, что российские военные за сутки сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Степное, Ивановка Донецкой Народной Республики, Коновалово Запорожской области, а также Максим Горький и Новая Каховка в Херсонской области. Кроме того, перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 21 снаряд реактивных систем залпового огня «Ольха» и «HIMARS», производства США, — говорится в сообщении.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что военнослужащие ВСУ обстреляли территорию ДНР с использованием боеприпасов НАТО. Отмечается, что удар в 03:45 по местному времени (совпадает с московским) был нанесен по Буденновскому и Ленинскому районам Донецка. Всего было выпущено 10 снарядов калибра 155 мм.

Ведомство уже публиковало кадры работ С-300В в июле. Тогда указывалось, что ЗРС используется для противовоздушной обороны войсковых группировок от ударов крылатых ракет, успешно обнаруживает и сбивает воздушные цели.