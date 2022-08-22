ВСУ обстреляли Донецк снарядами НАТО

Фото: Министерство обороны Украины

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что служащие ВСУ в понедельник обстреляли территорию ДНР с использованием боеприпасов НАТО. Отмечается, что удар в 03:45 по местному времени (совпадает с мск) был нанесён по Будённовскому и Ленинскому районам Донецка. Всего было выпущено десять снарядом калибра 155 мм.

В 03:45 по Донецку (Будённовский, Ленинский районы) выпущено десять снарядов калибра 155 мм, — сказано в публикации Telegram-канала ведомства.

В настоящее время информация о пострадавших в результате обстрела уточняется.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев ранее заявил, что ВСУ в воскресенье предприняли очередную попытку нанести удар по городу Новая Каховка в Херсонской области. Он добавил, что были предприняты попытки ударить по Каховской ГЭС, в ходе обстрелов разрушений не зафиксировано.

По его словам, ракеты сбили не менее 15 объектов, которые были выпущены по городу. После установления контроля над областью российскими военными ВСУ усилили обстрелы гражданских объектов в населённых пунктах региона, утверждают в ВГА.