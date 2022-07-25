Минобороны России показало боевую работу ЗРС С-300В в ходе спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С-300В

Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео боевой работы расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации на Украине. Комплекс может сопровождать одновременно более 10 воздушных целей и передавать их точные координаты сразу нескольким пусковым установкам.

ЗРС С-300В предназначена для противовоздушной обороны войсковых группировок от ударов крылатых ракет, аэробаллистических и баллистических ракет, а также самолетов и боевых вертолетов в сложной воздушной и помеховой обстановке, — пояснили в ведомстве.

В процессе боевого дежурства расчет С-300В обнаружил воздушные цели, в числе которых были турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2.

Накануне Минобороны показало нанесение ударов по районам сосредоточения сил, командным пунктам, артиллерийским и минометным батареям ВСУ ракетными системами залпового огня (РСЗО) «Град». После каждой стрельбы установки меняли позицию и вновь открывали огонь.