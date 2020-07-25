Минобороны Испании намерено обучить военных отслеживать случаи COVID-19

https://static.news.ru/photo/f1768bf4-cf47-11ea-9aa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Legan P. Mace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство обороны Испании сообщило о намерении контролировать распространение коронавируса. Для этого ведомство приняло решение обучать военнослужащих отслеживать случаи COVID-19.

Курсы подготовки будут организованы Главным управлением по вопросам призыва и обучения военнослужащих. Другие органы власти смогут запросить в Министерстве обороны помощь. Представители ведомства отметили, что подготовка необходима для контролирования пандемии.

На сегодняшний день в мире выявлено более 15,9 млн заболевших коронавирусом, от болезни скончались 643 тысячи, выздороветь удалось 9,7 млн. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире.

Ранее пресс-служба испанского МИД сообщила о том, что ситуация с распространением COVID-19 находится под контролем. Такое заявление связано с тем, что Великобритания намерена заново ввести двухнедельный карантин для прибывающих из пиренейского королевства.

Как информировал NEWS.ru, Барселона рассчитывает возобновить приём туристов из России осенью текущего года. Об этом сообщил советник по туризму и творческим промыслам администрации каталонской столицы Шавьер Марсе.