https://static.news.ru/photo/93208f16-2f9a-11ea-97c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Neovitaha777/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Министерство культуры Украины отказалось от идеи проведения показа мод дизайнера Алёны Серебровой в киевском костёле Святого Николая.

Глава ведомства Владимир Бородянский на своей странице в Facebook пояснил, что против мероприятия выступил настоятель храма.

Инициатива показа мод в костёле, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины, исходила от Серебровой. Чиновники её поддержали, сославшись на опыт западных стран и указав, что подобные мероприятия проходят в лондонских, парижских и нью-йоркских храмах.

Они отметили, что сотрудничество модных брендов с религиозной эстетикой способствует её более широкому распространению. Чиновники сочли, что показ коллекции Серебровой послужит «символом нового осмысления связи между традиционным и современным, духовным и телесным», сообщает «Обозреватель».

Ранее NEWS.ru писал об очередном эпизоде противостояния двух церквей на Украине. В Винницкой области радикальные последователи Православной церкви Украины (ПЦУ) избили священников и прихожан Украинской православной церкви (УПЦ). Инциденту предшествовал длительный конфликт, предметом которого стало здание храма.