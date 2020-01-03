Министерство культуры Украины отказалось от идеи проведения показа мод дизайнера Алёны Серебровой в киевском костёле Святого Николая.
Глава ведомства Владимир Бородянский на своей странице в Facebook пояснил, что против мероприятия выступил настоятель храма.
Инициатива показа мод в костёле, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины, исходила от Серебровой. Чиновники её поддержали, сославшись на опыт западных стран и указав, что подобные мероприятия проходят в лондонских, парижских и нью-йоркских храмах.
Они отметили, что сотрудничество модных брендов с религиозной эстетикой способствует её более широкому распространению. Чиновники сочли, что показ коллекции Серебровой послужит «символом нового осмысления связи между традиционным и современным, духовным и телесным»,
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