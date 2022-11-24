Министры энергетики ЕС согласовали механизм ограничения всплеска цен на газ

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Министры энергетики ЕС предварительно согласовали механизм ограничения всплеска цен на газ по TTF. Эти меры должны «повысить солидарность» в случае реальной чрезвычайной ситуации и дефицита поставок газа, говорится в сообщении Совета ЕС.

Министры энергетики ЕС сегодня согласовали содержание предложения о постановлении Совета о дальнейших временных чрезвычайных мерах по сдерживанию высоких цен на энергоносители и повышению надежности поставок, — говорится в сообщении.

Также министры считают, что механизм ограничения внутридневных колебаний деривативов на газ по TTF позволит обеспечить лучшую координацию совместных закупок газа, ограничить волатильность цен на газ и электроэнергию и установить надежные бенчмарки на газ.

Этот механизм управления внутридневной волатильностью предотвратит чрезмерные движения цен в течение торгового дня. Это предотвратит взлет и падение цен на деривативы за пределы верхнего и нижнего пределов внутридневного коридора ценовых скачков, — поясняется в сообщении.

Данное постановление должно ввести ограничение для транзакций, совершенных в течение одного дня. Механизм управления дневной волатильностью, отмечают министры ЕС, будет создан «для всех товарных деривативов, связанных с энергетикой».

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что послы стран Евросоюза не согласовали общую позицию по введению потолка цен на российскую нефть. Она отметила, что переговоры на эту тему будут продолжаться.