Министр туризма Испании предложила иностранцам бронировать туры на июль

https://static.news.ru/photo/e0ea18e2-9e68-11ea-a39c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imagebroker.com/Global Look Press

Иностранные туристы могут бронировать отдых в Испании на июль, сообщила министр туризма Мария Рейес Марото. Политик отметила, что через месяц двухнедельный обязательный карантин по прибытии в страну, вероятно, будет отменён.

Испания стала одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. В королевстве постепенно отменяют меры, введённые из-за распространения инфекции. При этом карантин для приезжающих сохранён для предотвращения второй волны COVID-19, пишет Reuters.

Совершенно логично планировать летние каникулы, чтобы приехать в Испанию в июле, — заявила Рейес Марото в интервью радиостанции Onda Cero.

Министерство здравоохранения Испании утвердило правила посещения публичных пляжей в период распространения коронавируса. Число посетителей должно быть ограничено для соблюдения социальной дистанции в два метра, писал ранее NEWS.ru.