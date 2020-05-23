Испания определилась с режимом работы пляжей

https://static.news.ru/photo/c862bad0-9db5-11ea-b558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clara Margais/Global Look Press

Министерство здравоохранения Испании утвердило правила посещения публичных пляжей в период распространения коронавируса. Число посетителей должно быть ограничено для соблюдения социальной дистанции в два метра.

Также необходимо проводить санитарную обработку деревянных настилов для подхода к воде, ограждений, лежаков, стульев, зонтиков и мусорных баков, передаёт РИА Новости.

Нет научной информации о способности вируса оставаться активным в солёной воде, взаимодействие соли в морской воде, ультрафиолетовая радиация и высокая температура благоприятны для дезактивации возбудителей болезни, — отметили в ведомстве.

Кроме того, рекомендуется каждый день чистить песок, однако проводить его дезинфекцию не нужно. В Минздраве не рекомендуют купаться в непроточных и пресных водах.

Ранее NEWS.ru писал, что Испания планирует открыть границы для иностранных туристов с июля 2020 года, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.