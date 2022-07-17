Глава Минобороны Сербии: Белград не поставляет оружие на Украину Министр обороны Сербии: с 2016 года Белград не поставляет оружие на Украину

Фото: Srdjan Stevanovic/Zuma\TASS

Небойша Стефанович

Сербия с 2016 года не поставляла оружие на Украину. Продукция сербских оборонных предприятий не поступала в Киев в последнее время, приводит ТАСС слова министра обороны страны Небойши Стефановича. Он отметил, что республика продолжает экспорт оружия в другие страны, только за прошлый год было выдано соответствующих разрешений более чем на $1 млрд.

С 2016 года, с тех пор как систематично ведется через серверы контроль каждого полета и каждого разрешения на поставки вооружения из Сербии, ни одного разрешения [на поставку], а также на транспортировку какого бы то ни было товара такого рода, вооружения и военного снаряжения, из Сербии на Украину или в Россию [не выдавалось]. Вооружения из Сербии на Украину не идут, — заявил вице-премьер.

По его словам, в ближайшие годы в Сербии ожидают рост производства оборонных предприятий и повышения экспорта покупателям.

Стефанович ранее сообщил, что украинский Ан-12, разбившийся на территории Греции, осуществлял поставку 11,5 тонны оборонной продукции из Сербии в Бангладеш. Министр уточнил, что на борту военно-транспортного самолета находилась продукция военно-промышленной компании Valir.

Ране президент Сербии Александр Вучич заявил, что новое правительство страны отказывается поддерживать антироссийскую риторику. Глава государства при этом подчеркнул, что кабинет министров сосредоточится на ускорении процесса вступления в Евросоюз.