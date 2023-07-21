Министр обороны Италии заявил, что украинские зерно не доходит до Африки

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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что 95% украинского зерна поставляется не в страны Африки, а в другие государства, сообщает газета La Stampa. Он отметил, что в скором времени цены на зерно в мире заметно возрастут, что обусловлено прекращением зерновой сделки. Также это связано с дестабилизацией продовольственной обстановки в Африке.

95% украинского зерна поставляется вне Африканского континента, но если африканские страны не получат этого зерна, они будут стараться восполнить его, и цены неизбежно вырастут. В итоге в Африке будет сложнее его покупать, — рассказал министр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о прекращении действия зерновой сделки в минувший понедельник, 17 июля. По его словам, Москва готова рассмотреть возможность возвращения к соглашению, если другие стороны будут выполнять российскую часть сделки.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что правительство страны не планирует открывать свой рынок для украинского зерна. Это обусловлено тем, что власти не хотят действовать во вред интересам местных фермеров. При этом Моравецкий отметил, что страна может помочь Европейскому союзу в организации транзита зерна.