Министр обороны ФРГ помечтал о «мире без Путина» Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что «мир без Путина был бы лучше»

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о том, что «мир без Путина был бы лучше». Такое мнение он высказал в интервью газете Bild. Во вторник, 7 февраля, глава немецкого оборонного ведомства совершил рабочую поездку на Украину.

Без сомнения и совершенно точно, — сказал Писториус, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Поездка министра обороны ФРГ на Украину не анонсировалась. СМИ сообщают, что 8 февраля Писториус должен прибыть в Польшу.

В конце января Берлин пообещал Киеву предоставить 14 танков Leopard 2. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, бронетехника будет отправлена на Украину до конца марта. Кроме того, власти Германии пообещали разрешить другим странам реэкспорт этих танков.

Также сообщалось, что ряд европейских стран готовы передать Украине часть имеющихся у них на вооружении танков Leopard. В их числе Нидерланды, Испания, Норвегия, Польша. Варшава также пообещала помочь Киеву танками PT-91 Twardy. Чехия, в свою очередь, передавать Leopard Украине отказалась. В Праге заявили, что бронетехника нужна для обеспечения собственной безопасности страны.