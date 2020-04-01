Министр обороны Британии рассказал о самоизоляции из-за симптомов COVID-19

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что на прошлой неделе находился в самоизоляции. Это произошло после того, как министр обнаружил у себя симптомы коронавирусной инфекции.
Сейчас с Уоллесом всё в порядке,
В Британии среди заражённых коронавирусом оказались принц Чарльз, премьер-министр Борис Джонсон и глава Минздрава Мэтт Хэнкок. Всем им пришлось изолироваться от общества. Наследник престола рассказал, что опыт самоизоляции стал «разочаровывающим», писал NEWS.ru.
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