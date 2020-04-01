Министр обороны Британии рассказал о самоизоляции из-за симптомов COVID-19

https://static.news.ru/photo/fb4731f8-7419-11ea-9be2-fa163e074e61_660.jpg Бен Уоллес Фото: Mark Thomas/ Global Look Press

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что на прошлой неделе находился в самоизоляции. Это произошло после того, как министр обнаружил у себя симптомы коронавирусной инфекции.

Сейчас с Уоллесом всё в порядке, отмечает Sky News. Сдавал ли мужчина анализ на наличие COVID-19 в организме, телеканал не уточняет.

В Британии среди заражённых коронавирусом оказались принц Чарльз, премьер-министр Борис Джонсон и глава Минздрава Мэтт Хэнкок. Всем им пришлось изолироваться от общества. Наследник престола рассказал, что опыт самоизоляции стал «разочаровывающим», писал NEWS.ru.