Европа

Министр обороны Британии рассказал о самоизоляции из-за симптомов COVID-19

16:02, 01 апреля 2020
Бен Уоллес Бен Уоллес Фото: Mark Thomas/ Global Look Press

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что на прошлой неделе находился в самоизоляции. Это произошло после того, как министр обнаружил у себя симптомы коронавирусной инфекции.

Сейчас с Уоллесом всё в порядке, отмечает Sky News. Сдавал ли мужчина анализ на наличие COVID-19 в организме, телеканал не уточняет.

В Британии среди заражённых коронавирусом оказались принц Чарльз, премьер-министр Борис Джонсон и глава Минздрава Мэтт Хэнкок. Всем им пришлось изолироваться от общества. Наследник престола рассказал, что опыт самоизоляции стал «разочаровывающим», писал NEWS.ru.

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