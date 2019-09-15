Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в бюджет страны на 2020 год заложены займы в размере примерно 380 млрд гривен (991,8 млрд рублей).
Она выразила надежду, что будут привлекаться деньги официальных кредиторов государства, передаёт
По её словам, правительство планирует развивать местный рынок в гривне и контролировать госдолг. По расчётам, ежегодно соотношение долга к ВВП должно сокращаться, к концу следующего года достигнув 46,7%.
Как ранее писал News.ru, Международный валютный фонд предоставит Украине новый кредит в размере примерно $5 млрд. При этом будет изменена система финансирования. Действующий сейчас механизм stand-by изменится на предоставление денег под гарантии сокращения дефицита бюджета, либерализации сельского хозяйства и антикоррупционных мер.