https://static.news.ru/photo/ed6ac234-d7cf-11e9-9acf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в бюджет страны на 2020 год заложены займы в размере примерно 380 млрд гривен (991,8 млрд рублей).

Она выразила надежду, что будут привлекаться деньги официальных кредиторов государства, передаёт ТАСС .

По её словам, правительство планирует развивать местный рынок в гривне и контролировать госдолг. По расчётам, ежегодно соотношение долга к ВВП должно сокращаться, к концу следующего года достигнув 46,7%.

Как ранее писал News.ru, Международный валютный фонд предоставит Украине новый кредит в размере примерно $5 млрд. При этом будет изменена система финансирования. Действующий сейчас механизм stand-by изменится на предоставление денег под гарантии сокращения дефицита бюджета, либерализации сельского хозяйства и антикоррупционных мер.