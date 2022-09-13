Минфин Чехии оценил расходы на украинских беженцев Минфин Чехии оценил расходы на украинских беженцев в миллиард евро

Фото: Alexey Porokhovnikov/Russian Look

За шесть месяцев текущего года расходы Чехии на прием беженцев из Украины составили около одного млрд евро. Об этом сообщил министр финансов страны Збынек Станюра. По его словам, первоначально предполагалось, что расходы будут вдвое выше. Слова министра приводит РИА Новости.

Правительство поначалу предполагало, что расходы на беженцев с Украины составят около 2 миллиардов евро, однако на самом деле они оказались вдвое меньше, то есть около 1 миллиарда евро, — рассказал Станюра.

Он пояснил, что сумма оказалась ниже предполагаемой, потому что многие украинцы быстро нашли себе работу. Кроме того, ниже ожидаемого оказались расходы на медицинскую страховку, а чехи размещали беженцев в своих домах бесплатно.

Согласно информации МВД республики, после 24 февраля годовые визы на временную охрану получили 428 тысяч граждан Украины, примерно половина из них дети, а порядка 80% взрослых — женщины. Таким образом, пропорционально собственному населению, Чехия приняла наибольшее количество беженцев из Украины в Европе.

Ранее портал RND.de со ссылкой на МВД Германии сообщил, что в стране не хватает мест для размещения украинских беженцев, поэтому в 12 из 16 федеральных земель страны установили блокировку системы первичного распределения. В ведомстве отметили, что правительство помогает регионам, предоставляя объекты недвижимости для размещения, и в настоящее время рассматривает другие меры поддержки.

По данным МВД, общее число бежавших в Германию после начала российской спецоперации украинцев достигло почти 1 млн человек, сейчас их насчитывается 980 тысяч.