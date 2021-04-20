Минфин Чехии готовит иск о компенсации ущерба за взрывы во Врбетице

https://static.news.ru/photo/48ab944c-a1e2-11eb-816b-96000091f725_660.jpg Фото: Police of the Czech Republic/policie.cz

Власти Чехии готовят иск о компенсации ущерба от взрывов на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявил премьер страны Андрей Бабиш. По его словам, соответствующий документ готовит Минфин республики.

С похожими требованиями выступило руководство города Славичин, расположенного на востоке Чехии, рядом с деревней Врбетице, где и находились склады, заявил мэр населённого пункта Томаш Хмела, пишет портал Denik.

Городской совет решил обратиться за выплатой компенсации в связи с возникшими нарушениями прав собственности [жителей Славичина], которые распространяются на лесную территорию, — отметил чиновник.

По его мнению, право собственности нарушено тем, что во время проводившихся с конца 2014 года по осень 2020-го сапёрных работ по ликвидации невзорвавшихся снарядов, взрывной волной отброшенных за пределы складов, владельцы лесных участков не могли пользоваться ими.

Накануне генпрокурор Чехии Павел Земан отказался считать произошедшее на востоке государства терактом.

17 апреля власти Чехии потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. В Праге считают, что дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и причастны к взрывам на военных складах на востоке Чехии в 2014 году. Москва в качестве ответной меры выслала ряд чешских дипломатов. После их отъезда в диппредставительстве республики останутся всего пять штатных сотрудников. Гамачек отмечал, что реакция России на высылку чешских дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось.

В настоящее время Прага уже отказалась от поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, правительство Чехии исключило российскую компанию «Росатом» из списка кандидатов на строительство атомной электростанции в стране.

Ранее сообщалось, что чешские власти за семь лет так и не разобрались, что произошло со взрывами на складах во Врбетице, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, ситуация парадоксальная, так как «официальных материалов по этому делу практически нет».