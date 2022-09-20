Микробиолог заявил о превращении США украинцев в «подопытных кроликов» Микробиолог Никулин: США на украинцах проверяли новейшие военно-

Микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что США не только не старались улучшить санитарно-биологическую обстановку на Украине, но и целенаправленно превратили украинцев в «подопытных кроликов». По его словам, в рамках военно-биологической программы Пентагона на украинцах испытывали экзотические возбудители опасных болезней, сообщает РИА Новости.

За последние восемь лет от разных эпидемических заболеваний погибли более 200 тысяч украинцев. Для Европы эти цифры просто катастрофические, — подчеркнул Никулин.

Он напомнил, что после майдана на Украине ликвидировали санэпиднадзор. По его словам, фактически данные функции взял на себя Пентагон.

Но мы видим, как американские военные «заботятся» об украинцах, раз они проводили опыты на военнослужащих, на пациентах психиатрических больниц, на детях. То есть американцы на Украине делали то, что запрещено, — уверяет микробиолог.

Никулин указал на тот факт, что у украинских военнопленных находили антитела к возбудителям опасных болезней, прежде не характерных для Украины. Он считает, что это последствия испытаний США новейших военно-биологических разработок.