МИД Венгрии прокомментировал жалобу Украины в ВТО Сийярто: договоренность с Киевом по зерну касалась только его транзита

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Будапешт не допустит, чтобы поставки зерна с Украины навредили венгерским фермерам и рынку этой страны, изначальные договоренности с Киевом касались лишь его транзита, но не его импорта, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что руководство страны не понимает позицию Киева и его подход к зерновому вопросу.

Это разрушает наш рынок, уничтожает фермеров, и очевидно, что мы этого не допустим. Но первоначальное соглашение касалось не импорта зерна в Венгрию, а обеспечения транзита. И мы продолжаем его обеспечивать. Так что, если честно, мы не понимаем подход Украины и ее позицию, — сказал дипломат.

18 сентября Украина обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с исками против Польши, Словакии и Венгрии. Иски связаны с решением этих стран ввести запрет на ввоз с Украины зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Еврокомиссия 15 сентября не продлила ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины, но обязала Украину ввести меры по контролю за экспортом. В Словакии заявили, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Киева продлят до конца 2023 года.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что жалоба Украины в ВТО не произвела должного впечатления на Польшу и не заставит власти страны отказаться от зернового эмбарго. По его словам, Варшава считает занятую позицию верной и не планирует отступать.