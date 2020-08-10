МИД Великобритании нашёл изъяны в выборах президента Белоруссии

МИД Великобритании обратился к властям Белоруссии с призывом не применять насилие по отношению к гражданам, выходящим на акции протеста после оглашения предварительных итогов президентских выборов.
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МИД Великобритании обратил внимание на отсутствие прозрачности в процедуре выборов, а также на задержания оппозиционеров, журналистов и участников протестных акций.
Мы глубоко обеспокоены тем, что, своевременно не направив соответствующих приглашений, Белоруссия помешала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совету Европы осуществлять наблюдение за выборами, — отметил Далдридж.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье, 9 августа. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.
После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы в республике прошли при рекордной за всю историю явке — на участки голосования люди шли семьями, вместе с детьми. Он добавил, что белорусы шли на выборы как на праздник, но кому-то его захотелось испортить. Власти, по его словам, зафиксировали звонки из-за границы — из Польши, Великобритании и Чехии, писал NEWS.ru.
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