МИД Великобритании нашёл изъяны в выборах президента Белоруссии

https://static.news.ru/photo/1d285f14-db34-11ea-b948-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

МИД Великобритании обратился к властям Белоруссии с призывом не применять насилие по отношению к гражданам, выходящим на акции протеста после оглашения предварительных итогов президентских выборов.

Как передаёт ТАСС, обращение к Минску подписано замглавы МИД Соединённого Королевства Джеймсом Далдриджем. Сами выборы в документе определяются как «имевшие серьёзные изъяны». Великобритания попросила белорусские власти соблюдать международные обязательства и оправдывать надежды народа. Как говорится в документе, белорусы показали, что хотят демократии, права определять будущее страны и соблюдения основополагающих свобод и прав человека.

МИД Великобритании обратил внимание на отсутствие прозрачности в процедуре выборов, а также на задержания оппозиционеров, журналистов и участников протестных акций.

Мы глубоко обеспокоены тем, что, своевременно не направив соответствующих приглашений, Белоруссия помешала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совету Европы осуществлять наблюдение за выборами, — отметил Далдридж.

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье, 9 августа. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы в республике прошли при рекордной за всю историю явке — на участки голосования люди шли семьями, вместе с детьми. Он добавил, что белорусы шли на выборы как на праздник, но кому-то его захотелось испортить. Власти, по его словам, зафиксировали звонки из-за границы — из Польши, Великобритании и Чехии, писал NEWS.ru.