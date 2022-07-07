France-Presse: судно «Жибек жолы» вошло в российские воды

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Судно «Жибек жолы» с зерном уже вошло в российские воды, сообщил France-Presse турецкий чиновник. Ранее в МИД Украины заявили, что сухогруз вышел из турецкого порта Карасу. До этого власти Турции разрешили экипажу судна покинуть якорную стоянку.

Судно «Жибек жолы» с грузом зерна может покинуть стоянку у входа в турецкий порт сегодня, его не задерживали, чтобы «отпускать», — сказал источник незадолго до выхода судна из порта.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины такое решение назвали «неприемлемым» и заявили, что вызовут посла Турции для прояснения ситуации.

Ранее посол Киева в Анкаре Василий Боднар заявил о задержании сухогруза «Жибек жолы» под российским флагом в турецком порту. По его словам, судно причастно к нелегальному экспорту украинского зерна. Однако груз турецкие власти конфисковывать не стали. По данным местных СМИ, прошло расследование на предмет его принадлежности.

Позже заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев сообщил, что речи о задержании или аресте «Жибек жолы» нет. По его словам, оно находилось на рейде порта Карасу и проходило стандартные процедуры, включая фитосанитарный контроль.