МИД Украины вызвал канадского дипломата из-за ситуации с турбиной Siemens МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады из-за ситуации с турбиной для «Северного потока»

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

МИД Украины вызвал дипломатического представителя Канады из-за решения Оттавы вернуть в Германию турбину Siemens для «Северного потока». На сайте украинского министерства уточняется, что представители внешнеполитического ведомства «разочаровались» решением канадских властей. Ранее Киев призвал Оттаву не возвращать турбину для газопровода «Северный поток».

11 июля в МИД Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады в Украине, которому было выражено разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин «Северного потока», — заявили в МИД Украины.

Напомним, что поставки газа по газопроводу «Северный поток» прекратились 11 июля с 07:00 мск. Обе нитки магистрали останавливаются до 21 июля для проведения профилактики, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации.

При этом в Bild написали, что в Берлине испугались возможного решения президента России Владимира Путина навсегда остановить поставки газа в Европу. В издании напомнили, что профилактические работы на «Северном потоке» займут всего 10 дней. Однако геополитическая ситуация в мире изменяется слишком стремительно, чтобы делать долгосрочные прогнозы, отмечают журналисты.