МИД Словакии вызвал посла РФ после заявления об осквернении кладбища солдат

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МИД Словакии вызвал посла России Игоря Братчикова после заявления об осквернении кладбища русских солдат времен Первой мировой войны в деревне Ладомиров. Словацкое министерство утверждает, что эта информация не подтверждается, говорится в сообщении ведомства.

Это сфабрикованные претензии без фактической основы, которые служат инструментом российской пропаганды в Словакии. Мы осуждаем неправомерное использование мест отправления культа для сознательного распространения дезинформации, — сказано в сообщении словацкой стороны.

В заявлении отмечено, что впредь министерство будет реагировать на такие заявления, которые направлены на «дестабилизацию общества и внешнеполитической ориентации» в стране. Тем более, что осквернение мест памяти в Словакии является уголовно наказуемым преступлением.

Ранее сообщалось, что по указанию старосты села Ладомиров на востоке Словакии бульдозерист сравнял с землей кладбище солдат Русской императорской армии, погибших на территории Словакии в годы Первой мировой войны. Это произошло еще два месяца назад, но открылось только 13 сентября в ходе рабочей поездки посла РФ в Словакии Игоря Братчикова.