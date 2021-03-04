МИД Словакии извинился за слова о передаче части Украины за «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/3e22c5e2-7cbf-11eb-aa57-96000091f725_660.jpg Иван Корчок Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Глава МИД Словакии Иван Корчок извинился за шутку премьер-министра республики Игора Матовича о передаче Закарпатья в обмен на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Я сегодня общался со своим украинским партнёром, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьер-министра Словацкой Республики Игора Матовича в адрес Украины, — написал в Facebook Корчок.

Российский препарат для вакцинации от коронавируса получил одобрение на применение в Словакии 1 марта. Эта страна стала второй в Евросоюзе, где зарегистрирован «Спутник V». На днях в Словакию была доставлена первая партия российской вакцины. Матович заявил, что решение о её закупке без регистрации в ЕС было принято потому, что в стране не хватает препаратов и каждый день гибнут люди.

Как писал NEWS.ru, накануне Игор Матович в шутку заявил, что пообещал Москве Закарпатскую область Украины в обмен на поставки вакцины «Спутник V». В Киеве высказывание словацкого премьера уже назвали некорректным. Матович впоследствии признался, что он, конечно, ничего не обещал России, а та ничего не требовала. Он отметил, что неверно полагать, будто любые соглашения с Москвой подразумевают измену Словакии.

МИД Украины потребовал от Матовича официальных извинений. В дипломатическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе. Ему выразили протест «из-за некорректных высказываний премьер-министра».