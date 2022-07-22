МИД Приднестровья: вопрос присоединения к России пока не обсуждается

Фото: Reinhard Koester/Global Look Press

Вопрос о вхождении Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в состав России сейчас не рассматривается, при этом решение о намерении присоединиться к РФ, принятое на референдуме 2006 года, остается в силе, заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. По его словам, которые приводит РИА Новости, процесс присоединения к РФ требует «существенных решений и политической подготовки».

У нас есть приоритет, основанный на референдуме 2006 года. <...> Главный приоритет, очевидно, — это независимость. И должен быть взаимный интерес и совпадение векторов. Народ Приднестровья желает, а как это в реальности будет, и будет ли желать этого Россия, российский народ? — задается вопросом Игнатьев.

Он напомнил, что формулировка вопроса на референдуме 17 сентября 2006 года звучала так: «За независимое развитие Приднестровья и последующее свободное вступление в Российскую Федерацию».

Ранее Игнатьев заявил, что власти ПМР намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года. По словам дипломата, международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания республики были сформированы давно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом отказался комментировать слова Игнатьева о намерении непризнанной республики войти в состав России. По его словам, неизвестно, по какой причине было сделано данное заявление.