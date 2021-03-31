МИД Италии высылает двух российских дипломатов

https://static.news.ru/photo/9845894a-920b-11eb-b2b7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Итальянское внешнеполитическое ведомство решило выслать двух сотрудников посольства РФ. Произошло это в связи со шпионажем на территории республики.

Ранее двух человек задержали в итальянском Риме по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Итальянские карабинеры заявили, что задержан капитан фрегата итальянского флота. Его взяли с поличным, когда он якобы передавал секретные сведения офицеру ВС РФ, который был аккредитован при посольстве в Риме.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо передал послу РФ Сергею Разову протест итальянских властей. Российского дипломата уведомили о выдворении двух сотрудников дипмиссии. Об этом он написал в своём Facebook.

Кроме того, глава итальянского МИД поблагодарил спецслужбы и государственные органы, которые работают на благо безопасности страны.

Как передавал NEWS.ru, посла России в Италии Сергея Разова вызвали в Министерство иностранных дел европейского государства после задержания офицера, подозреваемого в шпионаже в пользу Москвы.