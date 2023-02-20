МИД Германии призвал граждан отказаться от поездок в Россию МИД ФРГ рекомендовал немцам отказаться от поездок в Россию в период с 20 по 26 февраля

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Министерство иностранных дел Германии призвало граждан страны воздержаться от поездок в Россию в ближайшее время. Также дипломаты призвали немцев, находящихся в настоящий момент на территории РФ, быть осторожными. Эти советы содержатся в разосланной рекомендации, сообщает РИА Новости.

Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются. <...> С 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует провести ряд мероприятий, включая праздничные дни 23 и 24 февраля. Будьте особенно бдительны и осторожны, избегайте большого скопления людей, — говорится в сообщении.

Особо немецкие дипломаты предостерегают сограждан от поездок в Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар.

Ранее на сайте американского посольства было опубликовано сообщение, призывающее граждан США воздержаться от поездок в Россию из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине. Дипломаты также призвали всех американцев, кто уже находится на территории РФ, срочно покинуть страну. Как отметили представители американского внешнеполитического ведомства, российские власти могут отказать находящимся в стране американцам в признании двойного гражданства, лишить доступа к консульской помощи, подвергнуть мобилизации и воспрепятствовать выезду за рубеж.